Konsole mit Fitnessgerät verbunden

USA. Gaming als Hobby - viele Eltern machen sich Sorgen, dass ihre Kinder sich zu wenig bewegen in ihrer Freizeit. Ein Vater in den USA hat eine Idee gehabt, wie er seine spielwütigen Kids trotzdem ans Laufen, beziehungsweise Rudern kriegt.

Von Dierk Himstedt, 13.04.2018

Die Kinder sitzen am Computer oder spielen mit der Wii-Konsole von Nintendo. Einzige Bewegung der Kids: der Gang zum Kühlschrank und der Griff in die Chipstüte. "Fatal ist das für meine Kinder", dachte sich wohl ein Familienvater und YouTuber in den USA. Und da er auch noch handwerklich begabt ist, dachte er sich eine "hundsgemeine" List aus.

Die Frage, die sich der besorgte Vater stellte: Wie bekomme ich mein spielendes Kind dazu, sich zu bewegen? Sein Einfall: eine Verbindung von dem Wii mit einem Fitnessgerät. Er "fummelte" ganz einfach ein Fitness-Rudergerät mit einem kleinen Stromgenerator zusammen und verband diesen mit einem Stromkabel an die Wii. Den handelsüblichen Netzstecker der Wii entfernte er selbstredend.

Gesagt, getan. Ab diesem Zeitpunkt galt: Wenn die Kinder Wii spielen wollen, muss einer auf das Rudergerät, um für den nötigen Strom zu sorgen. Ansonsten stoppt das Spiel - zum Ärger der Kids. Der Anreiz ist also gegeben, um weiterzurudern. Und auch an den Wechsel an den Riemen ist gedacht. Mit Hilfe von ein paar Batterien wird die erforderliche Ladung für einen Moment gehalten. Wer weiß, vielleicht macht dieses "perfide" Fitnesskonzept für Kinder ja bald Schule.