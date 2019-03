Neue Ästhetik

27.03.2019 Berlin. Der Schauspieler sieht manche Dinge im Alter anders als früher. Dazu gehört, dass er inzwischen mehr Wert darauf legt, dass alles an seinem Platz ist.

Der Schauspieler Uwe Ochsenknecht (63) legt heute nach eigenen Worten mehr Wert auf Ordnung als früher. Im Alter ändere sich auch ein bisschen die Ästhetik.

"Ich habe es schon gerne auch aufgeräumt", sagte Ochsenknecht der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Er mache das nicht permanent, aber er freue sich, wenn alles an seinem Platz sei.

Vielleicht liege das auch an der "Erziehung der Frauen". Ochsenknecht ist am Freitag (29. März/20.15 Uhr) im Ersten in dem Film "Die Drei von der Müllabfuhr - Dörte muss weg" zu sehen. (dpa)