Musicalstar

15.09.2017 Berlin. Die zukünftige "Deutsche Musical Theater Preis"-Trägerin mag ihr aktuelles Alter. Und so macht sie allen Frauen Mut.

Chansonstar Ute Lemper (54) findet 50 plus ein tolles Alter für Frauen. "Bei mir ist das nochmal ein richtiges Feuerwerk gewesen, das hat gezündet in alle Richtungen", sagte die in New York lebende Künstlerin der dpa.

"Das gilt auch für alles, womit man sich als Frau wohlfühlt. Ich finde überhaupt nicht, dass da irgendwas abgeschlossen oder eingeschlafen ist - im Gegenteil, da geht's nochmal richtig rund." Sie könne deshalb allen Frauen nur Mut machen, die 50 nicht als Beginn des Alters zu verstehen.

Lemper erhält am Montag (18. September) in Berlin beim Deutschen Musical Theater Preis die Ehrenauszeichnung. Bekannt wurde sie durch Musicals wie "Cats", "Cabaret" und "Chicago". (dpa)