Urteil im Prozess um versuchte Haribo-Erpressung erwartet

10.07.2017 Bonn. Im Portemonnaie hatte der Rentner nur noch drei Euro. Aus solcher Geldnot will er auf die Idee gekommen sein, den Süßwarenhersteller Haribo zu erpressen. Jetzt wartet er auf das Gerichtsurteil.

Im Prozess gegen einen Rentner wegen der versuchten Erpressung der Unternehmen Haribo, Lidl und Kaufland wird heute ein Urteil erwartet. Der Mann hat in dem Verfahren am Landgericht Bonn eingeräumt, unter anderem mit der Vergiftung von Gummibärchen und Tiefkühlpizza gedroht zu haben. Als Motiv nannte der Rentner Geldnot und Schulden. Als er sich zu der Tat entschloss, habe er nur noch rund drei Euro im Portemonnaie gehabt. Die Firmen zahlten jedoch nicht, sondern schalteten die Polizei ein. Am vergangenen Heiligabend wurde der Dortmunder festgenommen. (dpa)