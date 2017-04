Urteil aufgehoben: Möglicher Raubmord wird neu verhandelt

27.04.2017 Krefeld. Der tödliche Überfall auf einen Rentner in Tönisvorst muss vor Gericht neu aufgerollt werden. Der Bundesgerichtshof hat das Urteil des Landgerichts Krefeld aufgehoben. Am 10. Mai beginne die Neuauflage am Landgericht, teilte ein Gerichtssprecher am Donnerstag mit. Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten gegen das Urteil Revision eingelegt. Der BGH hatte die Urteilsbegründung daraufhin in mehreren Punkten moniert.

So schloss der Bundesgerichtshof nicht aus, dass es sich bei der Tat möglicherweise doch um einen Mord gehandelt haben könnte, weil die mutmaßlichen Täter dem 81-jährigen Opfer jede Hilfe verweigerten. Der Rentner war in seinem Haus am Niederrhein überfallen und misshandelt worden. Er starb, während die Täter mit einer Armbanduhr und Zigaretten als Beute türmten. (dpa)