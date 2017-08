Urteil: Eineinhalb Jahre für Samurai-Schwert-Attacke

29.08.2017 Düsseldorf. Weil er Menschen verletzt und mit einem Samuraischwert in Todesangst versetzt hat, ist ein Mann zu eineinhalb Jahren Haft auf Bewährung verurteilt worden. Das Düsseldorfer Amtsgericht sprach den 49-Jährigen am Dienstag wegen vorsätzlicher Körperverletzung, Bedrohung und Freiheitsberaubung schuldig. Es bezog eine ältere Verurteilung in die Gesamtstrafe ein.

Der Mann hatte fünf Gäste in seiner Wohnung in Ratingen vor drei Jahren so sehr in Panik versetzt, dass diese vom Balkon im ersten Stock gesprungen waren. Eine junge Frau und ein junger Mann verletzten sich dabei. Laut Anklage hatte der 49-Jährige zuerst seine Wohnungstür abgeschlossen, dann das Schwert gezückt und gesagt: "Keiner kommt hier lebend raus, ich bringe euch alle um!"

Beim Prozessauftakt im Juni hatte der Angeklagte vergeblich seine Unschuld beteuert: "Ich hatte das Schwert gar nicht in der Hand." Einen Tag später soll er einem weiteren Mann ein Messer in die Brust gerammt haben. Die Messerattacke hatte der Verurteilte als einen Stich mit dem Brieföffner dargestellt - in äußerster Notwehr. (dpa)