Ursache für tödlichen Pendelbus-Unfall wird gesucht

18.09.2017 Tecklenburg. Nach dem schweren Busunfall mit einer Toten und 21 Verletzten im münsterländischen Tecklenburg beginnen am Montag die Ermittlungen zur Unfallursache. Am Vormittag würden die Spezialisten ihre Arbeit aufnehmen, sagte ein Polizeisprecher. Unter anderem werde das digitale Kontrollgerät des Pendelbusses ausgelesen.

Der Bus hatte am Sonntagmorgen 77 Teilnehmer einer kirchlichen Großveranstaltung von einem Parkplatz im Ortsteil Ledde nach Tecklenburg gebracht, als er in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und in einem Maisfeld auf die Seite kippte. In Folge des Unfalls starb eine 61 Jahre alte Frau. Unter den 21 Verletzten befanden sich auch Kinder und Jugendliche. (dpa)