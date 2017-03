Trend auf der Internationalen Tourismus-Börse

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt in VR.

Berlin. Gerade ging in Barcelona der Mobile World Congress, Europas größte Messe für Mobilfunk und Unterhaltungs-Elektronik, zu Ende. Seit Mittwoch findet nun in Berlin mit der ITB die Leitmesse der weltweiten Tourismusbranche statt. Beide haben dieses Jahr ein gemeinsames Hype-Thema: Virtual Reality.

Von Karsten Lettau, 08.03.2017

Bei Computerspielen sind sie bereits großflächig im Einsatz und seit Jahren das potenzielle "nächste große Ding" auf das eine ganze Branche gespannt schaut. Beim Thema Reisen sind sie noch eher selten anzutreffen. Die Rede ist von "Datenbrillen mit Rundumblick" oder Virtual-Reality-Brillen.

Dabei liegt der Vorteil auf der Hand, denn die kompetenteste Beratung im Reisebüro wird erst mit der richtigen Inszenierung perfekt. Und da kommt der "Wow-Effekt", der sich beim Eintauchen in virtuelle Welten einstellt, gerade recht.

Virtual Reality im Trend

Der Trend zu interaktiver Technologie ist dieses Jahr auf der ITB deutlich spürbar. Nordrhein-Westfalen beispielsweise lädt die Messebesucher auf eine Reise zu seinen fünf Unesco-Weltkulturerbestätten ein – und das, ohne wirklich vor Ort zu sein. Mit der VR-Brille lassen sich Aachener und Kölner Dom, die Zeche Zollverein, das Schloss Augustusburg und das Schloss Corvey hautnah erleben.

Ganz neu ist das Ganze nicht. Ein englisches Reisebüro hat bereits im Jahr 2015 mit diesem spektakulären 360°-Video für ihre Tauchreisen geworben. Im Roten Meer kann man dort Seeschildkröten begleiten, über Korallenriffe schweben und ein Schiffswrack erkunden.

VR-Pionier Thomas Cook hat sogar ein Jahr früher mit seinem "look before you book"-Konzept damit begonnen, seine Reiseziele mit 360°-Kameras einzufangen. Wie das funktioniert zeigt dieses Making-Of eines Videos über Manhattan.

Die große Präsenz auf der Messe zeigt aber, dass die Technologie mittlerweile dabei ist, ihr Nischendasein zu verlassen und im Massenmarkt anzukommen. Und damit irgendwann vermutlich auch beim Reisebüro um die Ecke.

Virtual Travel Lounge beispielsweise bietet sich dafür als Dienstleister an. Mit ihrer Hilfe lassen sich Hotels, Landschaften und Sehenswürdigkeiten als 360°-Panoramatouren oder 360°-Videos erleben. Die Reiseunternehmen können Ihre Kunden dann auf einen Rundgang durch Venedig schicken und direkt im Anschluss ein Hotel oder Kreuzfahrtschiff besichtigen lassen.

Oder wie wäre es mit einer Hundeschlittenfahrt in Schweden?

Hoffnung für die Reisebüros?

Früher war es selbstverständlich, seinen Urlaub in einem Reisebüro zu organisieren. Dann kam das Internet und man konnte online viel einfacher und günstiger buchen, die Reisebüros verschwanden zunehmend.

Die Virtual-Reality-Brillen könnten ihnen nun ein Comeback bescheren. Kunden können sich vorab ein genaues Bild ihres Reiseziels machen, realistisch vergleichen und sich dann vermutlich auch vermehrt von der teureren Variante überzeugen lassen. Eine Win-win-Situation für Verkäufer und Kunden.

Wann ist es so weit?

Ob und wann Virtual Reality auch beim kleinen Reisebüro um die Ecke ankommen wird, lässt sich schwer sagen.

Derzeit setzt vor allem Thomas Cook setzt stark auf die neue Technik und stattet 880 deutsche Reisebüros mit den Brillen aus. Dazu gehören alle Holiday-Land- und Neckermann-Reisen-Partnerbüros sowie die eigenen Niederlassungen.

In naher Zukunft wird VR voraussichtlich noch deutlich günstiger, technisch ausgereifter und weiter verbreitet sein. Bleibt nur zu hoffen, dass die Urlauber dann nicht dazu übergehen, ihre Reisen ausschließlich virtuell zu unternehmen und hin und wieder doch noch die VR- gegen die Sonnenbrille tauschen.