Urlaub unfreiwillig verlängert: Fluggäste in Köln gelandet

12.09.2017 Köln. Mit fast dreitägiger Verspätung sind 162 Mallorca-Urlauber in der Nacht zu Dienstag am Flughafen Köln/Bonn gelandet. Die Condor-Passagiere hätten bereits am späten Samstagabend zurück nach Köln fliegen sollen. Wegen technischer Probleme verschob sich der Abflug in Palma. Weil die Reparaturarbeiten an dem Flieger auch am Montag noch andauerten, wollte Condor ein anderes Flugzeug einsetzen. Die Fluglinie stellte ein Ersatzflugzeug zur Verfügung, wie ein Pressesprecher am Dienstagmorgen mitteilte.

Insgesamt mussten am Wochenende mehr als 300 Condor-Fluggäste nach Düsseldorf und Köln ihren Mallorca-Urlaub unfreiwillig verlängern. Eine Maschine, die am Sonntagmorgen nach Düsseldorf fliegen sollte, war am Montag mit knapp 30 Stunden Verspätung in Palma gestartet. Auf dem vorherigen Flug sei ein Vogel ins Triebwerk gelangt, weshalb dieses untersucht worden sei, sagte ein Condor-Sprecher. Betroffen waren 161 Passagiere. (dpa)