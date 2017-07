Unwettergefahr: Zentimeterdicke Hagelkörner möglich

Blitz am Gewitterhimmel.

19.07.2017 Essen. Sturm, Starkregen und zentimeterdicke Hagelkörner: Die Menschen in NRW müssen sich von Mittwochnachmittag an auf heftige Gewitter einstellen. Schwere Sturmböen, Starkregen und Hagelkörner mit der Größe eines Golfballs seien vereinzelt möglich, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Essen mit. Mit bis zu 33 Grad soll es zunächst heiß bleiben.

Auch in der Nacht könne es weiter schwere Gewitter geben. Erst am Donnerstagnachmittag sei wieder mit einer Beruhigung zu rechnen bei Temperaturen von 24 bis 27 Grad. Der Freitag bringe ähnliche Temperaturen, sagte ein DWD-Meteorologe. Das Wochenende werde voraussichtlich wechselhaft mit Schauern. (dpa)