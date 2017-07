Unwetter fordert Todesopfer in Dortmund

20.07.2017 Dortmund. Das Unwetter über Nordrhein-Westfalen hat mindestens ein Todesopfer gefordert. Eine 51-jährige Frau in Dortmund, die von einem umstürzenden Baum getroffen wurde, erlag am Mittwochabend in einem Krankenhaus ihren schweren Verletzungen, wie die Polizei bestätigte. Das Unglück habe sich im Garten des Hauses ereignet, in dem gerade auch Nachbarn zu Gast gewesen seien. Die Polizei geht davon aus, dass der Baum durch das Unwetter mit Gewitter, Wind und Regen umfiel und die Frau unter sich begrub. Der WDR berichtete über den Tod der lebensgefährlich verletzten Frau.