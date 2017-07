Unwetter: Steg macht sich mitsamt Boot selbstständig

23.07.2017 Olpe. Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Olpe: Die Helfer mussten am Biggesee nicht nur ein Boot aus Seenot retten, sondern einen Steg samt festgemachtem Boot. Durch das kräftige Unwetter hatte sich der Steg in der Nacht zum Sonntag vom Ufer losgerissen, wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte. Doch gelang es den Feuerwehrleuten den Steg zurück ans Ufer zu bringen. Dort wurde er "durch den Hafenmeister in Empfang genommen", berichtete die Feuerwehr.