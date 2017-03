Leggings verstoßen gegen Dresscode

Denver. Zwei junge Mädchen sind vom United-Airlines-Flug von Denver nach Minneapolis ausgeschlossen worden. Der Grund: Sie trugen Leggings.

Leggings, ein Relikt der 80er, das seit einigen Jahren wieder einen beachtlichen Aufschwung erfährt. Nun führt das bequeme Mode-Stück in den USA zu heftigen Reaktionen. Eine Mitarbeiterin der amerikanischen Fluggesellschaft United Airlines hat am Denver International Airport zwei jungen Mädchen den Flug nach Minneapolis verwehrt, weil die beiden Teenager Leggings trugen. Passagiere berichteten von einem weiteren Kind, das sich erst ein Kleid überziehen musste, bevor es an Bord durfte. Das Vorgehen löste in den sozialen Netzwerken eine hitzige Diskussion und vor allem heftige Reaktionen gegen die Fluggesellschaft aus.

Die US-Aktivistin Shannon Watts hatte den Vorfall beobachtet und auf Twitter kommentiert. "Ein @united-Mitarbeiter lässt dieses Mädchen in Leggings nicht an Bord, weil Spandex nicht erlaubt ist?", schrieb sie. "Seit wann kontrolliert @united die Kleidung von Frauen?". Watts ist eigentlich als Aktivistin gegen Waffengewalt bekannt. Sie hat auf Twitter knapp 34.000 Follower. Das Verhalten der Fluggesellschaft nannte Watts "sexistisch" und verwies darauf, dass der Vater eines der Mädchen in Shorts reiste. Laut der Aktivistin sei die Tochter 10 oder 11 Jahre alt gewesen. Auch andere Prominente wie das Model Chrissy Teigen kritisierten den Vorfall.

Die Fluggesellschaft verteidigte unterdessen ihr Vorgehen. Laut eines Sprechers habe es sich bei den Tickets der Mädchen um Boarding-Karten für Freunde und Angehörige von United-Airlines-Mitarbeitern gehandelt. Bei diesen Tickets gelte nun mal ein spezieller Dresscode. "Den Mädchen wurde mitgeteilt, dass sie nicht mitfliegen können, wenn sie ihr Outfit nicht anpassen", so United-Sprecher Jonathan Guerin. "Sie waren damit einverstanden und haben es verstanden." Das half den jungen Mädchen aber auch nicht weiter. Guerin räumte ein, dass beide den Flug verpasst hätten. Die Fluggesellschaft gab in den sozialen Netzwerken immerhin bekannt, dass diese Kleidervorschrift für die regulären Kunden nicht gelte. "Ihre Leggings sind willkommen!"