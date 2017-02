Fahrer übermüdet?

Rettungskräfte in Taiwan arbeiten an der Unfallstelle, an der zuvor ein Bus umgekippt war.

14.02.2017 Taipeh. Die Zahl der Toten bei dem Reisebus-Unglück in Taiwan ist auf 33 gestiegen. Wie die taiwanesische Nachrichtenagentur CNA berichtete, starb ein Schwerverletzter im Krankenhaus. Elf Menschen wurden verletzt.

Die Ermittlungen liefen und drehten sich um die Frage, ob Müdigkeit des Fahrers oder mechanische Probleme das Unglück am Montagabend verursacht hätten.

Der Reisebus war im Osten der Hauptstadt Taipeh mit einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern an einer Autobahnausfahrt von der Straße abgekommen und hatte sich an einem Abhang überschlagen, hatte die Polizei mitgeteilt. 44 Insassen waren an Bord. Die meist älteren Leute waren auf dem Rückweg von einer beliebten Tour zur Kirschblüte in der Mitte der asiatischen Inselrepublik.

"Die Tragödie enthüllt bestehende Probleme von Reiseagenturen in Taiwan, darunter lange Arbeitszeiten und schlechte Wartung von Reisebussen", sagte der oppositionelle Parlamentsabgeordnete Hsu Yung-ming der Zeitung "Apple Daily". (dpa)