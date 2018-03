Unter Kran eingeklemmt: Arbeiter schwer verletzt

14.03.2018 Kalkar. Bei einem Arbeitsunfall ist ein Mann im niederrheinischen Kalkar unter einem Kran eingeklemmt und schwer verletzt worden. Der Lkw-Kran kippte nach Polizeiinformationen um und fiel auf den 70-jährigen. Am Mittwochmorgen arbeitete der Xantener gerade an der Hydraulik des Selbstladekrans, als dieser auf den Mann fiel. Mitarbeiter konnten den 70-Jährigen mit Hilfe eines zweiten Krans befreien. Rettungskräfte flogen ihn mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus. Er war zunächst in Lebensgefahr, später besserte sich sein Zustand etwas, wie die Polizei mitteilte.