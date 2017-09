Unglück im Münsterland: Bus für Ermittlungen sichergestellt

Ein Bus liegt ei Tecklenburg in einem Feld neben der Straße.

18.09.2017 Tecklenburg. Auf dem Weg zu einem Kirchenfest verunglückt ein voll besetzter Bus auf einer Landstraße im Münsterland - eine Frau stirbt. Ein Sachverständiger soll klären, wie es zu dem Unfall kam.

Einen Tag nach einem Busunfall mit einer Toten im münsterländischen Tecklenburg haben die Ermittler das Fahrzeug und den Fahrtenschreiber sichergestellt. Nach Mitteilung der Polizei von Montag nahm ein Sachverständiger seine Arbeit auf. Bislang hat sich die 53 Jahre alte Busfahrerin nach Polizeiangaben noch nicht zum Unfallhergang geäußert.

Der Pendelbus sollte Teilnehmer einer kirchlichen Großveranstaltung von einem Parkplatz im Ortsteil Ledde nach Tecklenburg bringen. In einer Linkskurve kam der Bus mit 77 Menschen an Bord von der Fahrbahn der Landstraße ab und kippte in ein Maisfeld. Eine Frau (61) aus Osnabrück kam bei dem Unfall im Bus ums Leben. 21 Menschen wurden verletzt.

In Tecklenburg feierten am Sonntag die Evangelischen Kirchenkreise Münster, Steinfurt-Coesfeld-Borken und Tecklenburg ein Fest aus Anlass des 500. Jahrestages der Reformation. (dpa)