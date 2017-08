Hochzeit nach Jahrzehnten

Bonn. Als Kleinkinder lernten sich Matt Grodsky und Laura Scheel kennen. Mit drei Jahren erklärte Matt, dass er sie einmal heiraten würde. Jetzt hat er sein Versprechen eingelöst und die Geschichte des Paares im Internet geteilt.

Von Sophie Hamann, 07.08.2017

Auf der Internetseite "The way we met" ("wie wir uns kennen lernten") und der gleichnamigen Seite auf Facebook können Paare ihre Kennenlern-Geschichte veröffentlichen. Immer wieder bekommen dabei skurrile und romantische Ereignisse zu Tage. Jetzt hat der Post eines jungen Paares aus Amerika die Netzgemeinde erfreut.

Laut diesem Post haben sich Matt Grodsky und Laura Scheel in der Vorschule kennen gelernt. Matt habe bereits als Dreijähriger verkündet, seine Freundin einmal heiraten zu wollen. Als Kinder seien beide befreundet gewesen. Sie spielten zusammen Verstecken, blieben gemeinsam während der Mittagsschlaf-Pause auf und Laura brachte ihm das Schaukeln bei.

Bereits damals habe er sich in die verliebt, schreibt Matt. Beide haben sich laut seinem Post aus den Augen verloren, als sie auf unterschiedliche Grundschulen gingen. Erst auf der weiterführenden Schule habe sie ein gemeinsamer Freund wieder zusammen gebracht. Innerhalb von zwei Wochen seien sie ein Paar geworden.

Im Jahr 2015 habe Matt schließlich sein Versprechen eingelöst: Im Klassenraum der Vorschule, dort wo alles begann, habe er seiner Laura einen Heiratsantrag gemacht.

In der Vergangenheit haben immer wieder ähnliche Geschichten die Netzgemeinde unterhalten. Ein berühmter Fall waren die 21-jährige Michelle Arendas und der 22-jährige Josh Avsec aus Ohio. Beide hatten sich über Tinder kennengelernt. Als Josh Michelle anschrieb, brauchte ihre Antwort aufgrund eines kaputten Handys zwei Monate. Aus dieser Verzögerung entspann ein Langzeit-Gag zwischen den beiden. Sie haben sich laut eigener Aussage nie persönlich kennen gelernt, bis Tinder auf das verhinderte Paar aufmerksam wurde.

Kurzerhand habe Tinder dem jungen Paar angeboten, sie für ihr erstes Date an einen Ort ihrer Wahl zu fliegen. Das Paar habe sich für Maui auf Hawaii entschieden und Tinder habe die Flüge dorthin gebucht.