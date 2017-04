New Jersey/Princeton. Mit dieser Zusage hätte Ziad Ahmed nicht gerechnet. Der Oberstufenschüler mit Wurzeln in Bangladesh bewarb sich an der Stanford-Universität und setzte bei einer der Bewerbungsfragen ein deutliches Zeichen gegen Rassismus.

Von Jana Henseler, 05.04.2017

Die Frage der Universität im Bewerbungsbogen lautete: "What matters to you, and why?". Übersetzt heißt das so viel wie: "Was zählt für dich, und warum?". Darauf hatte der angehende Student nur eine Antwort: "#BlackLivesMatter". Und diese schrieb er genau hundert Mal auf.

Am Freitag bekam Ziad Ahmed dann die Zusage per E-Mail übersendet. Mit dieser habe er nicht gerechnet, sagte er der Internetseite Mic. Auf die Frage, warum er sich dafür entschieden habe, eine solche Antwort zu geben sagte er, dass er vor allem seine Persönlichkeit zum Ausdruck bringen wollte. Er sei Muslime und es sei mit seiner Religion nicht vereinbar, dass so viel Ungerechtigkeit in der heutigen Zeit gegenüber Afro-Amerikanern herrsche.

Seine Antwort und die Zusage der Stanford-Universität veröffentlichte der junge Mann bei Twitter. Dort wurde sein Post schon mehr als 3000 Mal retweetet und sammelte rund 6500 Likes.

Die Antwort ist für ihn aber keine Form von Aktivismus. Er habe lediglich ein einfaches Statement in seiner College-Bewerbung abgeben wollen. Auch an der Yale-Universität und der Universität in Princeton ist Ahmed angenommen worden. Bis zum ersten Mai muss er sich entscheiden, wo er studieren möchte.

Der Hashtag #BlackLivesMatter steht für eine internationale Aktivisten-Bewegung die sich gegen Gewalt und Rassismus an Afro-Amerikanern einsetzt. Sie gründete sich im Jahr 2013, nachdem der amerikanische Polizist George Zimmermann den afro-amerikanischen Jugendlichen Trayvon Martin erschossen hatte. Seitdem ist der Hashtag in den sozialen Natzwerken zu finden und wird dafür genutzt, sich für benachteiligte Afro-Amerikaner auszusprechen.

In den letzten Jahren setzte sich Ahmed immer wieder für die Rechte der Afro-Amerikaner ein. Dadurch wurde er im Alter von 18 Jahren sogar ins Weiße Haus eingeladen um mit Barack Obama zu Abend zu essen.