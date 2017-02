Unfallbilanz wird veröffentlicht

20.02.2017 Düsseldorf. Etwa ein Mal pro Minute nimmt die Polizei in NRW einen Unfall auf. Oft werden Menschen verletzt, Hunderte kommen jedes Jahr ums Leben. Innenminister Jäger hat die neuesten Zahlen - sie hängen auch vom Wetter ab.

Das schlechte Wetter des vergangenen Jahres könnte auch in Nordrhein-Westfalen die Zahl der Verkehrstoten auf einen Tiefstand gedrückt haben. Nachdem der ADAC mit stark gesunkenen Werten für die bundesweite Statistik des vergangenen Jahres rechnet, will NRW-Innenminister Ralf Jäger (SPD) heute die Zahl der Unfälle, Verletzten und Toten auf nordrhein-westfälischen Straßen bekanntgeben.

Im Jahr 2015 waren 521 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Dies war der zweitniedrigste Wert seit 1953. Dagegen hatte es 4,6 Prozent mehr Unfälle gegeben, insgesamt 610 000.

Laut ADAC dürfte für sinkende Zahlen vor allem das schlechte Wetter im Frühjahr eine Rolle spielen. Denn wenn die Sonne seltener scheint, bleiben Motorräder öfter in der Garage. In den beiden Jahren zuvor hatten lange und schöne Sommer viele Biker auf die Straßen gelockt, mit entsprechend höheren Unfallzahlen in der bundesweiten Statistik. Die Zunahme bei den Unfällen erklärt der ADAC damit, dass es immer mehr Autos gibt. (dpa)