Herten in NRW

Herten. Erneut ist eine türkische Hochzeitsgesellschaft in NRW auffällig geworden. In Herten kam ein Fahrradfahrer aufgrund der Fahrweise der Fahrzeugkolonne zu Fall und verletzte sich, außerdem wurde ein Schuss abgegeben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.04.2019

Die Polizei in Herten ermittelt gegen Mitglieder einer türkischen Hochzeitsgesellschaft. Nach Angaben der Ermittler kam es am Samstag gleich zu mehreren Vergehen. So sei die Gesellschaft mit zehn bis 15 Fahrzeugen in Herten unterwegs gewesen. Dabei haben sich die einzelnen Fahrzeuge mehrfach gegenseitig überholt und die Hupe dauerhaft genutzt. Durch die Fahrweise der Kolonne musste ein 18-jähriger Fahrradfahrer eine Vollbremsung vollziehen und stürzte.

Er wurde bei dem Sturz leicht verletzt. Der Unfallverursacher flüchtete nach Angaben der Polizei vom Unfallort, auch hielt kein anderes Fahrzeug der Hochzeitsgesellschaft an, um dem 18-Jährigen zu helfen. Außerdem soll bei der Weiterfahrt der Kolonne auch ein Schuss abgegeben worden sein. Die Polizei, die mit zahlreichen Kräften ausrückte, konnte die Gesellschaft in Herten stellen. Der Unfallverursacher sowie der Anführer der Kolonne wurden ermittelt, gegen sie wurde Anzeige erstattet. Die Ermittlungen laufen.