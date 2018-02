Unfall mit sechs Fahrzeugen: Zwei Menschen schwer verletzt

09.02.2018 Köln. Zwei Menschen sind bei einem Unfall mit sechs beteiligten Fahrzeugen auf der Autobahn 4 schwerst verletzt worden. Zudem gibt es weitere Verletzte, wie die Polizei am Freitagabend mitteilte. Der Unfall ereignete in der Nähe von Aachen am frühen Abend. Ein Sprecher der Polizei sprach von einem "Trümmerfeld". Nähere Details waren zunächst nicht bekannt. Die "Aachener Zeitung" schrieb, dass sich ein Auto überschlagen habe - der Motor sei aus dem Wagen herausgerissen worden. Die Bergungsarbeiten sollten noch bis 23 Uhr dauern.