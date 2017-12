Unfall mit Milchwagen: Zwei ältere Leute in Klinik

02.12.2017 Simmerath. Zwei ältere Menschen sind bei einem Unfall mit einem Milchlaster nahe Simmerath (Städteregion Aachen) schwer verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, prallte ihr Auto am Freitag gegen den Anhänger des Lastwagens, der bei Schneeglätte in den Gegenverkehr gerutscht war. Der 75-jährige Autofahrer und seine ein Jahr ältere Begleiterin kamen schwer verletzt in die Klinik. Der 55-jährige Fahrer des Milchwagens blieb unverletzt. Die Bundesstraße 266 war nach dem Unfall längere Zeit für den Verkehr gesperrt.