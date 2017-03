Unfall in Dülmen: Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

13.03.2017 Dülmen. Ein Motorradfahrer ist in Dülmen (Kreis Coesfeld) in ein Auto gefahren und hat sich lebensgefährlich verletzt. Der 68 Jahre alte Motorradfahrer fuhr ungebremst in ein stehendes Auto auf der Landstraße 600, dessen Fahrer in einen Weg einbiegen wollte. Nach ersten Ermittlungen wurde der Motorradfahrer am Sonntagnachmittag vermutlich von der Sonne geblendet. Der Motorradfahrer zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu, der Autofahrer und sein Beifahrer wurden leicht verletzt.