Unfall: Ein Kind und drei Erwachsene schwer verletzt

28.02.2018 Aachen. Vier Menschen sind bei einem Verkehrsunfall in Aachen schwer verletzt worden - darunter ein vier Jahre altes Kind. Eine 66-Jährige geriet am Mittwochnachmittag mit ihrem Wagen auf dem Berliner Ring in den Gegenverkehr und krachte gegen ein anderes Auto, wie die Polizei mitteilte. Die 66-Jährige und das Kind, das in ihrem Auto saß, erlitten schwere Verletzungen. In dem anderen Wagen wurde eine 60-Jährige schwer verletzt.

In den Unfall war außerdem das Fahrzeug eines 42-Jährigen verwickelt. Unklar war, ob es vor oder nach dem Zusammenstoß im Gegenverkehr beschädigt wurde. In diesem Wagen wurde ein 29 Jahre alter Beifahrer schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei für die Verletzten nicht. Der Berliner Ring wurde für rund zwei Stunden gesperrt. (dpa)