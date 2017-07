Unbekannter schubst 18-Jährige in Richtung von U-Bahn

25.07.2017 Köln. Eine 18-Jährige ist an einer Kölner U-Bahn-Haltestelle von einem Unbekannten in Richtung eines einfahrenden Zuges geschubst worden. Zu dem Angriff am Hauptbahnhof sei es völlig unvermittelt und von hinten gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Touristin aus den USA sei am Montagabend auf den Bahnsteig gestürzt, allerdings nicht in das Gleisbett vor die Bahn gefallen. Sie erlitt leichte Verletzungen. Ob es eine Berührung mit der Bahn gab, war zunächst unklar, ebenso das Motiv des Täters. "Nach jetzigem Ermittlungsstand gab es vorher keinerlei Kontakt zwischen den beiden", sagte der Sprecher. Mehrere Medien hatten zuvor über den Fall berichtet.

Der Täter war zunächst auf der Flucht. Die Polizei setzte eine Mordkommission ein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchten Mordes. Den Angaben zufolge stieg der Täter nach dem Angriff in die eingefahrene Bahn ein, ebenso die 18-Jährige, die mit ihrer Cousine unterwegs war. Einige Haltestellen weiter stiegen die Frauen aus und informierten Polizisten. (dpa)