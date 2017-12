Unbekannter schießt mit Gaspistole auf Polizisten

07.12.2017 Wenden. Ein Unbekannter hat mit einer Gaspistole in Wenden (Kreis Olpe) auf zwei Polizisten geschossen. Die Beamten hätten den Mann kontrollieren wollen, da er sich verdächtig verhalten habe, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Als sich die Polizisten dem Mann am Mittwochabend genähert hätten, habe dieser die Pistole gezückt und mehrfach in Richtung der Beamten geschossen.

Bei der Waffe habe es sich wahrscheinlich um eine Gaspistole gehandelt. Anschließend sei der Unbekannte geflüchtet und entkommen. Inwiefern sich der Mann zuvor verdächtig verhalten habe, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.

Die Polizei suchte am Abend bis 23 Uhr mit einem Hubschrauber und Suchhunden nach dem Mann, hatte aber keinen Erfolg. (dpa)