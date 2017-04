Unbekannter fährt 700 Kilometer mit gestohlenem Bus

04.04.2017 Alsdorf/Aachen. Mit einem gestohlenen Bus ist ein Unbekannter bei Aachen innerhalb von zwei Tagen knapp 700 Kilometer durch die Gegend gefahren. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Bus am Samstag in Alsdorf entwendet und am Sonntag im rund 15 Kilometer entfernten Aachen gefunden worden. Dort hatte er sich auf einem Schotterparkplatz festgefahren. Da der Dieb sogar ordnungsgemäß eine Tachoscheibe eingelegt hatte, konnten die Beamten die von ihm gefahrenen Kilometer leicht ablesen.

Mitte März hatte ein 16-Jähriger innerhalb einer Woche vier Busse entwendet und war mit ihnen in Aachen, Alsdorf und Heinsberg herumgefahren. Über soziale Netzwerke kam ihm die Polizei auf die Schliche. Nun ermittelt sie, ob der Jugendliche auch für den erneuten Busdiebstahl verantwortlich ist. (dpa)