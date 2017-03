03.03.2017 Essen. In einem Essener Berufskolleg haben Unbekannte am Freitagmorgen Reizgas versprüht. Nach Angaben der Feuerwehr wurden an der Schule sechs Menschen verletzt. Sie kamen mit Augenreizungen und Atembeschwerden ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Körperverletzung.