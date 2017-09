10.09.2017 Rheine. Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Sonntag in Rheine an rund 50 Autos die Außenspiegel abgetreten und diese teilweise auch mitgenommen. Wie die Polizei mitteilte, erstatteten schon in der Nacht zwölf Autobesitzer Strafanzeigen. Viele hätten den Schaden aber erst am Morgen bemerkt, schrieb die Polizei. Der Gesamtschaden liegt demnach im fünfstelligen Eurobereich.