26.04.2017 Köln. Unbekannte haben in Köln einen Krankentransporter gestohlen. Das mit Blaulicht und Martinshorn ausgestattete Fahrzeug parkte auf dem Gelände eines Hilfsdienstes, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Am Sonntagmorgen war einem Mitarbeiter der Krankentransportwache aufgefallen, dass ein Fahrzeug in der Garage fehlte. Nun sucht die Polizei nach dem VW-Transporter mit der Aufschrift "Gard 444401".