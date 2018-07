Spielplatz in Leverkusen

An diesem Klettergerüst wurden die Messerklingen entdeckt.

Leverkusen. An einem Holzbalken eines Klettergerüstes hat ein Mitarbeiter der Stadt Leverkusen Messer entdeckt. Die Klingen ragten auf Hüfthöhe aus dem Holzbalken.

Von general-anzeiger-bonn.de, 17.07.2018

Bei der Kontrolle eines Spielplatzes in der Kleingartenanlage "Feierabend" in Leverkusen-Bürrig hat ein Mitarbeiter der Stadt Messerklingen in einem Holzbalken eines Klettegerüstes entdeckt. Nach Angabe der Polizei ragten die Klingen aus einem rückseitigen Balken auf Hüfthöhe heraus. Der 46-jährige Mitarbeiter entfernte die Messer und erstattete Anzeige.

Die Polizei suchte daraufhin den Spielplatz am Bohnenkampsweg in der Kleingartenanlage "Feierabend" und mehrere umliegende Spielplätze ab. Die Beamten konnten keine weiteren Messer finden. Bei den sichergestellten Klingen handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um Cutter-Messer.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die sich in der Nähe der Kleingartenanlage "Feierabend" aufgehalten und verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegengenommen.