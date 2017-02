09.02.2017 Mönchengladbach. Ein Geldautomat in Mönchengladbach ist in der Nacht zum Donnerstag gesprengt worden. Zeugen berichteten von vier maskierten Tätern, die im Stadtteil Odenkirchen auf zwei Motorrollern flohen, wie die Polizei mitteilte. Der Raum, in dem sich der Automat befand, wurde erheblich zerstört. Wie hoch die erbeutete Summe ist, war zunächst unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.