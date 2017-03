In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

26.03.2017 Viersen. Im nordrhein-westfälischen Viersen haben in der Nacht auf Sonntag drei Autos gebrannt. Man gehe derzeit von Brandstiftung aus, teilte die Kreispolizeibehörde Viersen am Sonntag mit. Ob es sich in allen drei Fällen um dieselben Täter handelt, war zunächst unklar. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.