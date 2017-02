26.02.2017 Mönchengladbach. Unbekannte haben am Wochenende in Mönchengladbach eine historische Straßenbahn beschädigt. Sie schlugen Scheiben ein und beschmierten das Fahrzeug. Es entstand erheblicher Sachschaden, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Die bis 1960 in Mönchengladbach genutzte Tram war in einer Halle deponiert.