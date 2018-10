Fall in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen. Eine 42-Jährige ist in Gelsenkirchen mit zwei Frauen in eine Wohnung gegangen, um dort Bier zu trinken. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, war sie orientierungslos und am Kopf bemalt worden.

Von general-anzeiger-bonn.de, 23.10.2018

Eine alkoholisierte, orientierungslose und unter anderem mit Hakenkreuzen bemalte Frau hat die Polizei in Gelsenkirchen auf den Plan gerufen. Wie die Beamten mitteilen, sprach die 42-Jährige am Montagmorgen gegen 4.40 Uhr eine Passantin an, weil sie den Weg nach Hause nicht finden würde. Die Passantin rief die Polizei, die vor Ort feststellte, dass das Gesicht und der rasierte Kopf der Frau mit einem Permanent-Marker bemalt worden war.

Neben einem Schnurrbart und aufgemalten Kronen über den Augenbrauen waren auf der Kopfhaut zehn Hakenkreuze zu sehen. Bis zum Eintreffen der Beamten war der Frau eigenen Angaben nach nicht bewusst, dass sie bemalt worden war. Zur Klärung des Sachverhalts nahm die Polizei sie mit auf die Wache.

Dort gab sie an, dass sie am Vorabend mit zwei ihr unbekannten Frauen in eine Wohnung gegangen ist, um dort Bier zu trinken. Dabei sei sie wohl eingeschlafen. Als sie mitten in der Nacht aufwachte, wollte sie nach Hause gehen, fand den Weg allerdings nicht. Weitere Angaben zum Tatort und zum Geschehen konnte die Geschädigte nicht machen.

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von einem Promille. Neben den Bemalungen hatten unbekannte Personen auf ihren Oberkörper uriniert. Die Polizisten leiteten ein Strafverfahren ein und brachten die Frau nach Hause. Die Ermittlungen dauern an.