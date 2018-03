Offensichtlich gar nicht zufrieden ist Kandidatin Zoe mit ihrem neuen Look.

Los Angeles . Viele Tränen laufen bei den Kandidatinnen von Germanys Next Topmodel. Der Grund: Das große Umstyling und die neuen Frisuren. Von Extensions bis 80er Jahre Vokuhila - diesmal gab es wirklich alles.

Von Isabelle Assenmacher, 02.03.2018

Die sozialen Netzwerke sind im Moment voll mit Bildern der umgestylten Germany Next Topmodel Kandidatinnen. Im Mittelpunkt stehen vor allem zwei besonders häufig diskutierte Frisuren: der 80er-Jahre Vokuhila in weiß-blond von Kandidatin Zoe und der radikale kurze Bob mit Pony in einem orangestichigem Blond von Sally.

Falls du dachtest, dass du heute einen schlechten Tag hattest: #GNTM pic.twitter.com/r5fn1nGub9 — anredo (@anredo) 1. März 2018

Kandidatin Sally vor und nach dem großen Umstyling. Gefällt es euch? Ihr auf jeden Fall nicht.

Die neue Frisur von Kandidatin Zoe wird im Internet mit der von Dieter Bohlen in jungen Jahren verglichen.

Ob auf Facebook, Instagram oder Twitter - diese beiden Frisuren sind im Moment die Lachnummern im Internet. Anstatt "edgy" auszusehen, wie die "Modelmama" Heidi Klum die neue Frisur von Kandidatin Zoe bezeichnet, wird diese mit Dieter Bohlen und Mario Basler verglichen. Bei dem Bob von Sally gehen die Meinungen ein wenig auseinander. Die einen finden die neue Frisur cool und modern, andere wiederrum finden, dass sie das junge Model entstelle.

Dabei steht auch Heidi Klum wieder in der Kritik. Denn anstatt zu "versuchen bei jedem Mädel, das beste aus ihrem Typ herauszuholen" finden einige Zuschauer, dass Zoe's Frisur schon an Körperverletzung grenze und sie Schadensersatz bekommen solle.

Aber nicht nur zu den Frisuren äußern Zuschauer im Internet Kritik. Auch ihre radikalen Entscheidungen beim Rauswurf der beliebten Kandidatin Lis und der jungen Valerie machen nicht nur deren Teamchef Thomas Hayo fassungslos. So scheint es eher, als hätte Heidi Klum das Bedürfnis zu zeigen, wer in der Jury "der Boss ist", so die Meinung vieler Zuschauer.

Doch neben den großen Frisur-Dramen gibt es einige zufriedene Models, die glücklich mit ihren neuen Frisuren sind. Dazu gehört auch die Bonner Studentin Abigail Odoom. Auf Heidi's Vorschlag hin, ihr eine Glatze zu verpassen, laufen auch zunächst bei ihr die Tränen. Doch Heidi zeigt Mitleid und verschont die 20-Jährige. Stattdessen wird Abigails Wunsch in die Tat umgesetzt: Ihre Haare werden zu Cornrows geflochten und zur Auswahl hat sie nun verschiedene Perücken, mit denen sie sich immer wieder neu verwandeln kann.

Foto: ProSieben

Sowohl Sally's als auch Abigail's Verwandlung scheinen gut beim Kunden anzukommen. Zusammen mit ihrer Mitkandidatin Bruna werden sie von der Chefredakteurin der deutschen Modezeitschrift "Instyle" für ein Fotoshooting in Mexico ausgewählt. Abgerundet wird die Woche dann für die Bonner Studentin mit dem Einzug in die nächste Runde.