Neuer Standard für HD-Qualität

28.03.2017 Berlin. Am Mittwoch um Mitternacht ist es soweit: Pünktlich um 0.00 Uhr wird das terrestrische Fernsehsignal für die Umstellung auf das neue DVB-T2 endgültig abgeschaltet. Schritt für Schritt sollen dann alle Sendeanlagen mit dem neuen Standard für HD-Qualität in Betrieb genommen werden.

Ziel sei es, dass die neuen Sendernetze bis 12.00 Uhr am gleichen Tag in allen betroffenen Regionen aktiv sind, teilte der Plattformbetreiber Media Broadcast mit. Anschließend sollen Hunderte Sender an 69 Standorten über Antenne in hoher Auflösung (HD) ausgestrahlt werden.

Die Aktion folge einer "ausgeklügelten Choreographie". Für den Wechsel seien mehr als 200 Techniker der Media Broadcast sowie der ARD-Rundfunkanstalten im Einsatz. Mit Messfahrzeugen und festen Messstationen wollen die Betreiber die Inbetriebnahme überwachen. Rund 3,4 Millionen Haushalte in Deutschland empfangen ihr Fernsehsignal über Antenne, etwa 1,3 bis 1,5 Millionen ausschließlich auf diesem Weg. Für den Empfang des neuen HD-Signals müssen die Nutzer an ihrem Fernsehgerät einen Sendersuchlauf starten. (dpa)