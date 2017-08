H.P. Baxxter feiert

06.08.2017 Sewastopol/Kiew. Ein Konzert der deutschen Kultband Scooter auf der Krim wird zum Politikum. Der Ukraine stößt bitter auf, dass die Band über Moskau auf die von Russland annektierte Halbinsel gereist ist. Scooter schließt unter Jubel der russischen Fans eine Rückkehr nicht aus.

Nach einem Auftritt der deutschen Technoband Scooter auf der Schwarzmeerhalbinsel Krim machen die ukrainischen Behörden Ernst mit angedrohten strafrechtlichen Ermittlungen.

Deutschland werde gebeten, bei einer Befragung der Band Rechtshilfe zu leisten, berichtete die Agentur Unian unter Berufung auf die ukrainische Staatsanwaltschaft der Krim. Eine Sprecherin der Behörde sagte, unter anderem solle Frontmann H.P. Baxxter vernommen werden. Den Bandmitgliedern ("Hyper Hyper", "How Much Is The Fish?") drohten bis zu acht Jahre Haft.

Die illegale Einreise auf die 2014 von Russland annektierte Krim sei "ein Verbrechen mit schwerwiegenden rechtlichen Folgen", sagte der ukrainische Botschafter Andrej Melnyk der Funke-Mediengruppe. "Das ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine gravierende Straftat, die weltweit geahndet wird." Zudem habe er den Organisatoren der TV-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" geraten, Baxxter aus der DSDS-Jury auszuschließen, weil er vorsätzlich gegen die Gesetze eines anderen Landes verstoßen habe.

Die Ukraine betrachtet Reisen auf die Krim über russisches Territorium - wie von Scooter - als Verletzung ihrer Grenzen. Zudem lässt sie Künstler nicht mehr einreisen, die seit 2014 auf der Krim aufgetreten sind. Beim Eurovision Song Contest in Kiew im Mai durfte deswegen die russische Kandidatin Julia Samoilowa nicht einreisen. Dies verschärfte das ohnehin wegen der Krim und der Kämpfe zwischen Regierungstruppen und moskautreuen Separatisten im Donbass zerrüttete Verhältnis zu Russland weiter.

Scooter war am Freitagabend als Headliner bei dem beliebten Musikfestival ZBFest in Balaklawa nahe der Marinestadt Sewastopol aufgetreten. Die Fans hätten die Band ausgelassen gefeiert, meldete die Agentur Ria Nowosti. Demnach verabschiedete sich der in Hamburg wohnende Frontmann H.P. Baxxter (53) vom Publikum mit den Worten: "Spasibo, Crimea! See you next time" (Danke, Krim! Bis zum nächsten Mal). Später schrieb er im sozialen Netzwerk Instagram auf Englisch: "Danke Krim, tolles Publikum".

Die russischen Veranstalter hatten zu dem Festival rund 30 000 Zuschauer erwartet. Sie kritisieren das Vorgehen der ukrainischen Behörden. Die Band und ihr Management hatten im Juni erklärt, sie hielten die Reise für völlig unpolitisch. "Wir sehen das als rein musikalisches Event, wir spielen für unsere Fans", sagte Baxxter. (dpa)