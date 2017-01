Facebook, Twitter und Co.

05.01.2017 BONN. Wer in die USA einreisen möchte, muss sich ab sofort auf die Abfrage seiner Social-Media-Accounts einstellen. ga-bonn.de verrät, was dahintersteckt.

In Zeiten von Facebook, Twitter, Instagram und Co. verfügen viele Menschen weltweit über mindestens ein Social-Media-Profil. Diese können nun bei der Einreise in die USA eine Rolle spielen.

Wie usatipps.de berichtet, fragt der US-Grenzschutz ab sofort bei Ankunft auf US-amerikanischem Boden nach den Social-Media-Accounts des Reisenden. Möchte man beispielsweise als Deutscher auf USA-Trip gehen, so trifft man beim Ausfüllen des ESTA - dem Reisegenehmigungsverfahren des U.S. Department of Homeland Security - auf einen Passus, in dem neben den verwendeten sozialen Netzwerken auch nach den Benutzernamen gefragt wird.

Die Anfrage ist zwar optional, doch Bürgerrechtler schlagen bereits Alarm. Sie befürchten unter anderem die Weitergabe der Daten an US-Geheimdienste. Die USA hingegen erhoffen sich durch die Angaben kriminelle Verbindungen aufzudecken und so die Sicherheit zu erhöhen. (ga)