Promis im Schlafanzug

27.12.2016 Los Angeles. Rentier-Pullis sind out, Schlafanzüge sind in: Zu Weihnachten gaben sich US-Stars in gemütlichen Pyjamas online ganz besonders besinnlich. Daneben ging das nur in einem Fall.

Über die Weihnachtsfeiertage haben sich US-Stars in den sozialen Medien von ihrer gemütlichsten Seite gezeigt. "Haben uns für Weihnachten besonders fein gemacht", schrieb der Vater der Sängerin Jessica Simpson (36) auf Instagram unter einem gemeinsamen Foto in weihnachtlich gemusterten Pyjamas.

Andere Stars und Sternchen wie die Schauspielerin Shay Mitchell (29, "Pretty Little Liars") führten stolz ihre Schlafanzüge vor oder posierten in Kuschel-Idylle auf dem Sofa wie Pop-Paar Miley Cyrus (24, "Wrecking Ball") und Liam Hemsworth (26, "Die Tribute von Panem"). Die Talkmasterin Oprah Winfrey (62) beschenkte gleich ihre ganze Familie mit weiß-rot gestreiften Stramplern und zeigte sich am Morgen nach Weihnachten auf Instagram noch in solcher Bekleidung in ihrer Küche Gebäck naschend.

Eher sinnlich als besinnlich zeigte sich dagegen Sängerin Mariah Carey (46, "All I Want for Christmas Is You"): Auf einem Instagram-Foto strahlte sie im kuscheligen Flanellhemd mit einem riesigen Weihnachtsbaum um die Wette - darunter jedoch nur ein Glitzer-BH und viel nackte Haut. In den Kommentaren auf der Plattform sorgte das Outfit für einigen Spott. "So sehe ich an Weihnachten mit meiner Familie auch immer aus", schrieb ein User ironisch. (dpa)