Star aus "Austin Power"

Los Angeles. Bekannt wurde er vor allem in der Rolle des Mini-Me im Film "Austin Power". Am Samstag ist der Schauspieler Verne Troyer gestorben.

Von general-anzeiger-bonn.de, 21.04.2018

Er war nur 81 Zentimeter, aber ein ganz Großer in Hollywood: der US-Schauspieler Verne Troyer. Neben seiner Rolle als Mini-Me war in Filmen wie „Der Grinch“, „Harry Potter und der Stein der Weisen“ oder „Men in Black“ zu sehen. Am Samstag verstarb er im Alter von nur 49 Jahren.

Auch wenn er stets für Lacher sorgte, so ging es dem Schauspieler zuletzt gar nicht gut. Im vergangenen Jahr hatte er sich wegen seiner Alkoholsucht in einer Klinik behandeln lassen. Danach wechselte er freiwillig in ein Therapiezentrum, um seinen Entzug dort fortzusetzen, teilte er damals auf seinem Instagram-Account mit.

Demnach hatte er bereits in der Vergangenheit mit Alkoholproblemen gekämpft. "Obwohl es nicht immer ein leichter Kampf ist, bin ich bereit, ihn Tag für Tag weiter zu führen", schrieb Troyer im vergangenen Jahr. "Ich möchte allen danken, deren unterstützende Nachrichten mich erreicht haben." Der Beistand seiner Fans bedeute ihm sehr viel. "Mit Eurer Unterstützung schaffe ich das."

Im Jahr 2002 wäre er fast an einer Alkoholvergiftung gestorben. Seitdem hatte er bereits mehrere Entziehungskuren hinter sich. Die genaue Ursache seine Todes wurde bisher nicht mitgeteilt.

(Mit Material von dpa)