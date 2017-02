23.02.2017 Los Angeles. Seine Scheidung von Mariah Carey hat in den Medien für großen Wirbel gesorgt, der US-Schauspieler hatte aber auch noch Kraft für neue Projekte - nun ist er zum dritten Mal Papa geworden. Den ungewöhnlichen Namen des Nachwuchses hat er schon verraten.

Der US-Schauspieler und Rapper Nick Cannon (36, "Drumline") ist erneut Papa geworden. Auf Instagram postete er am Mittwoch ein Foto, das ihn selbst mit einem Baby zeigt.

Unter das Foto setzte der Ex-Mann von Sängerin Mariah Carey einen Bibelvers: "Wenn man am Abend auch weint, am Morgen herrscht wieder Jubel." Außerdem schrieb der 36-Jährige: "Egal, wie schwer es einen auch trifft, Gott erinnert uns immer wieder an unsere Bestimmung!"

Der ungewöhnliche Name des Kleinen, der am Dienstag zur Welt kam: Golden "Sagon" Cannon. Seine Mutter ist das Model Brittany Bell. Mit ihr ist Cannon aktuell nicht mehr zusammen. Die Schwangerschaft sei aber keinesfalls ein Unfall gewesen, wie Cannon im Radiosender "Power 106" im Dezember erklärte: "Kein "Oops-Baby"! Ich berechne alles, was ich tue, genau. Ich wollte immer fünf Kinder haben."

Nun sind es immerhin schon drei - Cannon hat mit seiner Ex-Frau zwei Kinder, die fünfjährigen Zwillinge Moroccan und Monroe. (dpa)