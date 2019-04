Angriff auf Fabrik in Chicago

29.04.2019 Chicago. Schon vor dem Angriff auf eine Fabrik in Chicago im Februar hatte der Schütze offenbar Gewalt angekündigt. Falls er seinen Job verloren hätte, wollte er die Polizei "in die Luft jagen", geht nun aus einem Bericht hervor.

Ein Schütze in Chicago hat vor seinem verheerenden Angriff auf eine Fabrik offenbar Gewalt gegen Kollegen und Polizisten angekündigt. Er habe einem anderen Mitarbeiter gesagt, falls er seinen Job verliere, werde er andere Angestellte töten und die Polizei „in die Luft jagen“, ging am Montag aus einem Bericht der Staatsanwaltschaft im Bezirk Kane County hervor. Der Schütze hatte nach seiner Entlassung im Februar fünf Menschen getötet und starb selbst bei einem Schusswechsel mit der Polizei.

Der Mitarbeiter habe die Drohungen des späteren Schützen nicht an die Chefetage der Firma Henry Pratt Co. weitergegeben, weil der 45-Jährige regelmäßig „absurde“ Kommentare gemacht habe, hieß es in dem Bericht der Staatsanwaltschaft weiter. Er habe zudem gewusst, dass der Schütze eine Waffe im Auto hatte, diese aber nie im Innern des Fabrikgebäudes gesehen.

Zu den Schüssen war es dem Bericht zufolge nach einem Disziplinargespräch gekommen. Der 45-Jährige soll sich geweigert haben, bei der Arbeit eine Schutzbrille zu tragen. (ap)