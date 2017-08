Bonn. Die rechtspopulistische Seite Breitbart hat eine Meldung über spanische Flüchtlings-Schlepper auf ihrer Seite veröffentlicht. Doch was hat Lukas Podolski mit der Geschichte zu tun?

Von general-anzeiger-bonn.de, 20.08.2017

Gewinnerlächeln und in Siegerpose mit einem Victory-Zeichen: So präsentierte sich Lukas Podolski bei einem Team-Event in der Vorbereitung zur WM 2014 auf einem Jet-Ski. Nun, drei Jahre später, taucht das Bild wieder auf. Allerdings nicht im Rahmen eines Fußballspiels oder eines WM-Berichts, sondern auf der rechtspoulistischen Internetseite Breitbart. Und um den Fußballspieler Podolski geht es darin auch nicht.

Das fröhliche Bild steht über einem Bericht über spanische Schlepper von der seriösen Nachrichtenagentur AFP. "Die spanische Polizei hat ein Netzwerk von Schleppern zerschlagen, die Flüchtlinge von Marokko aus mit Jet-Skis nach Spanien gebracht haben", heißt es darin. Drei Schmuggler wurden demnach verhaftet, zwei weitere flüchteten und würden nun international gesucht. Für die zehn-minütige Überfahrt auf Jet-Skis bezahlten die Flüchtlinge demnach 5000 Euro.

Die Nachricht an sich stimmt, nur das Bild passt nicht so recht: Bei der Suche nach einem passenden Motiv sind die Macher durch das Stichwort "Jet-Ski" wahrscheinlich schnell auf das Foto des Fußballers gestoßen. Dass das Bild aber weder einen verhafteten oder flüchtigen Schlepper noch einen Flüchtling auf dem Weg nach Spanien zeigt, ist wohl nicht aufgefallen.

Die rechtspoulistische Seite Breitbart steht aufgrund falscher Berichte immer wieder in der Kritik. Nicht nur über die USA und während des US-Wahkampfes wurden bereits Falschmeldungen veröffentlicht. So reagierte die Dortmunder Polizei Anfang dieses Jahres auf eine Falschmeldung von Breitbart über angebliche Vorfälle in der Silvesternacht. In den vergangenen Tagen kam die Seite wieder in die Schlagzeilen, nachdem Stephen Bannon seinen Posten als populistischer Chefstratege von Donald Trump räumen musste und er anschließend mitteilte, in leitender Funktion zu dem Nachrichtenportal zurückzukehren.

Bei Twitter kommentierten Nutzer einen Screenshot des Artikels mit dem Podolski-Foto nachdenklich, aber vielfach auch mit Humor. Neben Kommentaren wie "Und das Schlimme ist, jeden Tag stehen wieder unzählige Deppen auf, die so was glauben." oder "Schön auch die Kommentare: Ja, das Bild mag ja fake sein. Aber der Artikel stimmt ja trotzdem. Arme Welt." schrieb einer: "Moment mal, hast du Beweise dafür, dass Podolski NICHT einer Crack-Gang angehört??". Ein anderer erwiderte: "Podolski und Crack Gang? So ein Schwachsinn! #FakeNews Er gehört zur #Swag Gang". Ein weiterer Kommentar spielt auf Verschwörungstheoretiker ab und sieht in dem Bild noch mehr: "Spritzt der da hinten nen Chemtrail raus??", fragt der Nutzer.