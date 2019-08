Menschen am Boden verletzt

Die Absturzstelle liegt am westlichen Rand des Death Valley Parks in einer als "Star Wars Canyon" bekannten Schlucht. Foto. Aaron Cassell/Panamint Springs Resort/AP

01.08.2019 Los Angeles. Vor den Augen von Touristen im Death Valley stürzt ein Kampfjet bei einem Übungsflug ab. Mehrere Schaulustige in dem Naturpark werden verletzt. Das Schicksal des Piloten ist ungeklärt.

Ein Militärjet der US-Marine ist in einem Wüstengebiet in Kalifornien abgestürzt.

Bei dem Unfall am Mittwochvormittag (Ortszeit) seien mindestens sieben Menschen am Boden leicht verletzt worden, teilt Patrick Taylor vom Nationalpark Death Valley dem US-Sender NBC mit. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Marine in der Nähe der Naval Air Weapons Station China Lake.

Über den Zustand des Piloten war zunächst nichts bekannt. Mehrere Stunden nach dem Unfall dauerte die Suche weiter an, wie ein Sprecher der Naval Air Forces laut US-Medien mitteilte. Es handelt sich um ein Flugzeug vom Typ F/A-18E Super Hornet vom Stützpunkt Naval Air Station Lemoore in Kalifornien.

Die Absturzstelle liegt am westlichen Rand des Death Valley Parks in einer als "Star Wars Canyon" bekannten Schlucht. Viele Touristen würden diese Stelle aufsuchen, um Flugmanöver von Militärjets zu beobachten, sagte Taylor.

Augenzeugen sagten dem Sender KABC, dass der Jet plötzlich eine der Schluchtwände gerammt habe und explodiert sei. An einem Aussichtspunkt seien einige Menschen durch umherfliegende Maschinenteile verletzt worden. Dem Sender zufolge soll es sich um Besucher aus Frankreich handeln.

Das Marine-Testgelände China Lake liegt in einem Wüstengebiet nahe der Ortschaft Ridgecrest. Die Region wurde Anfang Juli von schweren Erdbeben erschüttert. Der Stützpunkt war nach den Erdstößen zunächst geräumt worden. (dpa)