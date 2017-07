Arbeitswelt

Wisconsin. Mensch und Maschine verschmelzen ein Stück weiter. 50 Mitarbeiter einer US-Firma sollen sich freiwillig Mikrochips einpflanzen lassen. Ist so etwas in Deutschland auch möglich? Die Deutsche Gewerkschaft ist skeptisch.

Von Anja Wollschlaeger, 25.07.2017

Die US-Firma 32M geht mit Mikrochips neue Wege im täglichen Datenaustausch mit ihren Mitarbeitern. Die Firma, die Verkaufsautomaten für Pausenräume betreibt, bietet ihrer Belegschaft die Implantation von RFID-Chips an.

Die reiskorngroßen Chips können sich die Mitarbeiter zwischen Daumen und Zeigefinger unter die Haut pflanzen lassen. 50 Freiwillige erwartet die Firma. Nach der Injektion mit einer Spritze senden die Mini-Datenträger mit der Funktechnologie RFID "Radio-Frequency Identification" Signale aus.

Diese können dann von Lesegeräten empfangen werden. Die gleiche Technologie wird auch für das kontaktlose Bezahlen per Kreditkarte genutzt. Laut der britischen BBC hat jeder Chip einen Wert von 300 US-Dollar (etwa 269 Euro).

