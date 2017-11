Zwischenfall in London

24.11.2017 London. Nach der Panik in London am Nachmittag sind die U-Bahnstationen Oxford Circus und Bond Street wieder geöffnet. Alle Züge würden wieder dort halten, teilte die zuständige Behörde am Abend mit.

In London hat es am Nachmittag einen Großeinsatz gegeben. Zahlreiche Augenzeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und vermeintliche Schüsse an der U-Bahnstation Oxford Circus angegeben. Die Londoner Metropolitan Police behandelte die Vorkommnisse wie eine mögliche Terrorlage und leitete einen Großeinsatz mit bewaffneten Beamten ein. In Panik flüchteten die Passanten in nahegelegene Restaurants und Pubs.

Die Polizei schloss die U-Bahnstationen Oxford Circus und Bond Street. Die Menschen wurden aufgefordert, die Umgebung zu meiden. Am frühen Abend wurden die Bahnstationen wieder geöffnet. Gerüchte, es habe auch einen Vorfall mit einem Lastwagen und Fußgängern gegeben, stellten sich schnell als veraltete Nachricht heraus. Möglicherweise führte ein elektrischer Fehler zu einem Geräusch, das als Schuss wahrgenommen wurde.

Bei dem Zwischenfall hat der britische Popsänger Olly Murs (33) für zusätzliche Verwirrung gesorgt. Der Musiker schrieb am Freitagnachmittag auf Twitter, er befinde sich im Kaufhaus Selfridges, wo es Schüsse gegeben habe. „Alle raus aus Selfridges, hier sind Schüsse. Ich bin drin.“ Einige Zeit später gestand er ein, sich geirrt zu haben. Es seien wohl doch keine Schüsse gefallen. Dies bestätigte am Abend auch die Polizei. (general-anzeiger-bonn.de)

Augenzeuge berichten von Schüssen in London













Oxford Circus Station is closed while we investigate a customer incident. All trains are not stopping and paper tickets will be accepted on local buses — TfL Travel Alerts (@TfLTravelAlerts) 24. November 2017