Fahrgäste in einer Washingtoner U-Bahn.

29.08.2018 Zwei U-Bahnen haben sich in der Innenstadt der US-Hauptstadt Washington verfahren und sind auf die Gleise einer anderen Linie geraten.

Die Bahnen seien jeweils an der Station Rosslyn aufgrund einer Signalstörung falsch abgebogen, berichtete die „Washington Post“ am Mittwoch unter Berufung auf einen Sprecher der Washingtoner Metro. Fahrgäste kamen nicht zu Schaden. Falschfahrten im Untergrund gelten wegen der Geschwindigkeiten und der schwierigen Fluchtmöglichkeiten im Fall eines Unfalls als besonders gefährlich.

In Köln verfuhr sich erst im vergangenen Monat wiederholt die Straßenbahnlinie 18, weil die Weichen an einer Stelle falsch eingestellt waren. 2017 gelangte ein ICE-Sonderzug mit Fußballfans des FSV Zwickau auf dem Weg zu einem Ligaspiel nach Karlsruhe auf ein falsches Gleis. In beiden Fällen kamen keine Menschen zu Schaden. (dpa)