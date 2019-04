Für Marvel-Fans

Benedict Cumberbatch, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo und Benedict Wong (von links) in einer Szene in "Avengers: Infinity War".

Bonn. Der neue Avengers-Film "Endgame" kommt Ende April in die Kinos. Daher ist es sicher kein Zufall, dass jetzt Emojis der Avengers-Helden für Twitter veröffentlicht wurden. Für die Fans der Marvel-Stars jedenfalls eine nettes "Geschenk".

Von Dierk Himstedt, 17.04.2019

Captain America, Black Panther, Antman oder Iron Man - für die Fans der Marvel-Helden "The Avengers" gibt es jetzt ein kleines Schmankerl auf Twitter. Ab sofort können die Comic-Helden als Emoji in den Tweets hinzugefügt werden.

Die Marvel Studios haben laut dem Magazin "Comicbook" zusammen mit dem Künstler Truck Torrence die Avengers-Emojis für Twitter entwickelt. Insgesamt 40 Charaktere - und damit im Grunde das ganze Marvel-Helden-Universum - sind im Angebot. Die Aktion ist eingebunden in das Marketing für den neuen Avengers-Film Avengers: Endgame, der am 24. April in die Kinos kommt.