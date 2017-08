Die Premierministerin mal anders

Teesside. Bei einem Besuch im englischen Teesside wurde Premierministerin Theresa May mit ihren Beratern abgelichtet. Viele Twitter-Nutzer finden: Das Foto könnte auch das Titelbild einer TV-Serie sein. So bastelten sie Bildmontagen und suchten mögliche Titel.

Von Charlotte Pekel, 28.08.2017

Eigentlich war Theresa May ins englische Teesside gekommen, um einen 25-Jahre-Plan zu starten, der die Wirtschaft in der Region ankurbeln soll. 2015 war hier eine Stahlfirma nach fast 100 Jahren Produktion geschlossen worden, 1700 Menschen verloren ihre Jobs. Jetzt soll ein neues Gebiet erschlossen werden, dass die Flächen des ehemaligen Stahlwerks einschließt. Der Industriestandort Teesside soll expandieren, Tausende neuer Jobs werden dadurch entstehen.

May besuchte auch den Hafen Teesport, den größten Exporthafen Englands. Dort ließ sie sich mit dem Geschäftsführer der britischen Hafenbetreiber PD Ports, Jerry Hopkinson, und dem Bürgermeister von Tees Valley, Ben Houchen, fotografieren. Dass das Foto im Netz Anlass zu Spekulationen über eine neue Detektivserie geben würde, war wohl weder Mays Absicht, noch die des Fotografen.

May's visit to Teeside looks like the promo shots for a gritty new detective drama set in the North East pic.twitter.com/aXlTy2wIn8 — Gareth Baines (@DrGABaines) 25. August 2017

Twitter-Nutzer Gareth Baines stellte als Erster fest, dass das Foto auch als Titelbild einer TV-Serie funktionieren könnte. Damit löste er eine Welle von Reaktionen aus. Viele Twitter-Nutzer griffen Baines' Idee auf und machten sich einen Witz daraus, Namen für eine mögliche Detektivserie mit Theresa May in der Hauptrolle zu suchen. Die ein oder andere ironische Spitze konnten sich einige von ihnen dabei nicht verkneifen.

'He was a softly spoken DI with a lisp, she was a foul mouthed, hard drinking Geordie copper with a grudge. Together they're Arsenic & Lace' — Pete Levy (@Pete_Levy) 27. August 2017

"Strong and Stable". Amanda Strong & Kenny Stable are two detectives who don't always do things by the book @DrGABaines pic.twitter.com/0gNXhkAK1D — Sanjeev Kohli (@govindajeggy) 26. August 2017